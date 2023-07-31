Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (31.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По меньшей мере, шесть погибших — среди них 10-летний ребенок и 75 раненых. Таковы последствия российских ударов по Кривому Рогу.

— Три человека погибли в результате сегодняшних ударов российской армии по жилым районам Херсона.

— Российские войска продолжают уничтожать поселок Нью-Йорк на Донетчине.

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