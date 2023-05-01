Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (01.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В результате ночных обстрелов были повреждены электросети на Днепропетровщине и Херсонщине. Об этом сообщают в Минэнерго.
– Херсон снова под вражеским огнем. В городе слышны взрывы. В результате обстрела ранения получил 30-летний местный житель, — сообщили Фактам в городской военной администрации.
–С сегодняшнего дня Швейцария начинает председательствовать в Совбезе ООН – впервые в своей истории. Страна не является постоянным членом Совета. Приоритетными в настоящее время объявлены 4 темы: развитие устойчивого мира, защита гражданского населения, повышение эффективности работы Совета безопасности и вопросы климата.
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