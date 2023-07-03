Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Более сорока авиационных и полусотни артиллерийских ударов сегодня нанесли российские террористы по Украине. По данным Генштаба, враг также выпустил два десятка иранских дронов и три ракеты С-300. Преимущественно оккупанты били по гражданской инфраструктуре.

— Президент Владимир Зеленский охарактеризовал прошедшую неделю на фронте как тяжелую, но Силы обороны имеют успехи и двигаются вперед!

— Воздержаться от пессимистических комментариев о темпах украинского контрнаступления призвал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Это ведь реальная война и украинские защитники погибают каждый день.

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