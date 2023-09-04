Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (04.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Румынии упали российские дроны, которые ночью атаковали Одесщину.

— ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

— Президенты Турции и России на встрече в Сочи не договорились о зерновом соглашении.

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