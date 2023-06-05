Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (05.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня утром российские террористы устроили по Никополю на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. Несколько снарядов прилетели прямо у крыши. Один из домов непригоден для проживания.

— 10 тонн российских боеприпасов, которые захватчики бросили наспех отступая с Харьковщины, нашло украинское ГБР.

– Час назад российские террористы ударили по частному сектору Балаклеи на Харьковщине. Уже известно о по меньшей мере одном погибшем. 9 человек ранены, из них трое в тяжелом состоянии. На месте работают все службы, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

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