Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (07.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне пытаются снизить интенсивность боев на Бахмутском направлении, атакуя украинские позиции на Купянском отрезке фронта.

— Два ракетных и 33 авиационных удара сегодня нанесли российские войска по линии фронта и тыловым городам.

– Россия может остаться без кораблей, если продолжит атаковать украинские порты – Зеленский.

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