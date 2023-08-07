Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (07.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Россияне пытаются снизить интенсивность боев на Бахмутском направлении, атакуя украинские позиции на Купянском отрезке фронта.
— Два ракетных и 33 авиационных удара сегодня нанесли российские войска по линии фронта и тыловым городам.
– Россия может остаться без кораблей, если продолжит атаковать украинские порты – Зеленский.
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