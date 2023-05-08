Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (08.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Есть раненые в результате обстрела приграничья Сумщины. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, к вечеру российская армия нанесла авиаудар по Шостинскому району. Под вражеским огнем снова оказались гражданские объекты.

— Один человек погиб, еще 8 ранены в результате атак российских оккупантов на Никополь, что на Днепропетровщине, за минувшие выходные. В городе поврежден 21 частный дом, многоэтажка, почти полтора десятка хозяйственных построек.

– Уже треть зданий и сооружений Киево-Печерской лавры вернули в пользование государства. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.