Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (11.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Донецкая область остается эпицентром противостояния. Враг все более активно бьет не только по линии столкновения, но и по гражданским.

– Россияне сосредотачивают максимальные усилия на Бахмуте.

— Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на почти 2 триллиона гривен. Это только предварительные подсчеты, потому что война продолжается.

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