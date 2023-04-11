Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (11.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Донецкая область остается эпицентром противостояния. Враг все более активно бьет не только по линии столкновения, но и по гражданским.
– Россияне сосредотачивают максимальные усилия на Бахмуте.
— Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на почти 2 триллиона гривен. Это только предварительные подсчеты, потому что война продолжается.
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