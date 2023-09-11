Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (11.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В результате обстрела Никополя 11 сентября трое мужчин получили ранения.
— За прошедшую неделю на Бахмутском направлении ВСУ освободили два квадратных километра.
– Вопрос предоставления Украине ракет Taurus продвигается вперед.
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