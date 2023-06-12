Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 19:30 (12.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;

— Россияне заявили, что уничтожили украинский танк, но на самом деле это был деревянный макет;

— Волонтеры из проекта Repair Together едут разбирать завалы, бесплатно строят жилье людям, у которых дома россияне стерли в пыль.

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