Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 19:30 (12.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
— Россияне заявили, что уничтожили украинский танк, но на самом деле это был деревянный макет;
— Волонтеры из проекта Repair Together едут разбирать завалы, бесплатно строят жилье людям, у которых дома россияне стерли в пыль.
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