Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (14.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Воины 92-й бригады остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении.

— Украинские воины нанесли удар по командному пункту россиян в селе Юрьевка, возле временно оккупированного Мариуполя.

— В Киевской области бойцы батальона “Волки Да Винчи” провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

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