Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (15.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— На свой день рождения известный украинский художник Иван Марчук выставил картины в столице Австрии.

— Компания Nestlé объявила о новых инвестициях и открывает на Волыни фабрику по изготовлению специй и вермишели.

— Подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу объявили о подозрении в присвоении государственного газа на миллиарды гривен.

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