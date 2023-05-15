Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (15.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— На свой день рождения известный украинский художник Иван Марчук выставил картины в столице Австрии.
— Компания Nestlé объявила о новых инвестициях и открывает на Волыни фабрику по изготовлению специй и вермишели.
— Подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу объявили о подозрении в присвоении государственного газа на миллиарды гривен.
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