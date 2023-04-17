Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (17.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Более 250 церквей с начала полномасштабного вторжения перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Как следует поступать, если единственная церковь в селе до сих пор зависима от Москвы?
- Московский городской суд приговорил к 25 годам лишения свободы российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу. Ему инкриминировали “дискредитацию” армии и государственную измену.
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