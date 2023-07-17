Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (17.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Несколько часов назад российская армия в очередной раз обстреляла из артиллерии мирное население Белозерской общины в Херсонской области. В результате ранения получили 2 местные жительницы — 58 и 25 лет.

— 2 раненых в Краматорске. Это результат очередной ночной ракетной атаки со стороны россиян.

– СБУ задержала еще одного информатора, который передавал российской ФСБ данные о последствиях удара по кафе в центре Краматорска.

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