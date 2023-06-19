Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (19.06.2023)

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– Украинские военные успешно ослабляют российскую армию диверсиями далеко за линией фронта. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Германии, пишет издание Bild.

— Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен во время долгожданного визита в Китай встретился с лидером Си Цзиньпином.

— 32 авиационных удара и 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, такие данные сообщают в Генштабе.

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