Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (19.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украинские военные успешно ослабляют российскую армию диверсиями далеко за линией фронта. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Германии, пишет издание Bild.
— Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен во время долгожданного визита в Китай встретился с лидером Си Цзиньпином.
— 32 авиационных удара и 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, такие данные сообщают в Генштабе.
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