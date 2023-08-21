Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (21.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На Мелитопольском направлении наши воины закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
– Если депортация украинцев из Израиля не будет прекращена, въезд израильтянам в Умань запретят.
— Украинская энергосистема готова к зиме, о графиках отключения света речь пока не идет.
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