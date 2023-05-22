Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (22.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Россияне начали срочно вывозить ядерные боеприпасы из военного хранилища, расположенного в 15 км от Грайворона в Белгородской области.
— Китай отказался покупать российское зерно.
— Финансовая крепость Украины – такое название имеет новая стратегия, которую сегодня презентовал Национальный банк.
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