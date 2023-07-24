Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (24.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Россияне за прошедшие сутки нанесли 59 авиационных ударов и еще около 30 раз били с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам Украины.
— Сегодня днем враг ударил по селу Песчаное Купянского района Харьковщины.
– Несмотря на собственные призывы к миру, Китай продолжает поставлять России нелетальное оружие.
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