Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Правительство Дании объявило о начале обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны.

— Мобильные операторы на 2 года будут резервировать номера телефонов погибших или пропавших без вести защитников. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

– 26 июня в Украине отмечают День крымскотатарского флага. Это неофициальный праздник, символизирующий единство крымских татар и их борьбу за свободу и право на самоопределение.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.