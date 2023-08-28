Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (28.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Российская армия в очередной раз атаковала Никополь на Днепропетровщине. В результате пострадали четыре человека.

— 80% домов Марганецкой, Мировской и Томаковской общин на Днепропетровщине получили водоснабжение.

— 28 августа власти объявят об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области.

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