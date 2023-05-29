Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (29.05.2023)

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— Россияне днем ударили по Торецку в Донецкой области из авиации. На город оккупанты сбросили две авиационные бомбы. Одна из них упала на местную АЗС, там погиб 28-летний сотрудник. Еще 8 гражданских получили различные ранения.

— В Донецкой и Луганской областях россияне не оставляют попыток захватить регионы. Там сосредотачивается большинство вражеских усилий. Бьют из артиллерии и авиации, об этом заявил представитель восточной группировки Сергей Череватый.

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