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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (29.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне днем ударили по Торецку в Донецкой области из авиации. На город оккупанты сбросили две авиационные бомбы. Одна из них упала на местную АЗС, там погиб 28-летний сотрудник. Еще 8 гражданских получили различные ранения.

— В Донецкой и Луганской областях россияне не оставляют попыток захватить регионы. Там сосредотачивается большинство вражеских  усилий. Бьют из артиллерии и авиации, об этом заявил представитель восточной группировки Сергей Череватый.

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