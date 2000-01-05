Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 20:00 (01.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Российский ракетный террор продолжается. И снова под прицелом врага гражданское население и жилищная инфраструктура. Последние новости о последствиях ночной атаки на Павлоград.

– Неотъемлемая часть информационного фронта – телеграм-каналы, но в то же время контролировать их крайне тяжело и часто вместо пользы они наносят огромный вред нацбезопасности.

– Несмотря на яростное сопротивление московского патриархата, теперь в украинской святыне украинский дух. Как живет Киево-Печерская лавра спустя месяц с момента расторжения договора аренды?

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