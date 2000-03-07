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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне атаковали дронами-камикадзе Сумы. Мощные взрывы прогремели в центральной части города около 11 утра. В областной военной администрации зафиксировали попадание четырех шахедов. Разрушения получили админздание и два жилых дома.

– Вооруженные силы Украины сейчас наступают на нескольких направлениях, впрочем, и россияне выдвинулись на штурм на еще одном новом участке фронта на востоке. На юге украинские защитники освободили за неделю более 28 квадратных километров, на восточном направлении площадь отвоеванных земель за прошлую неделю увеличилась на 9 квадратных километров.

– Наказание России за все, совершенное в Украине, все ближе – в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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