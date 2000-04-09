Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (04.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Ночью Россия массированно атаковала Шахедами гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.
– Комитет Совета поддержал отставку министра обороны Резникова.
— В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов-мужчин с 30-летнего возраста, получающих не последовательное высшее образование или второе и более.
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