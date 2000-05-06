Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (05.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Около 18 часов российские террористы ударили по частному сектору Балаклеи, Харьковской области, из реактивных систем залпового огня “Смерч”.
– Украинские подразделения начали наступательные штурмовые действия на южном и северном флангах города Бахмута! Об этом в эфире национального марафона сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
— В Белгородской области этой ночью убит российский полковник гвардии Андрей Стесев. Как сообщает украинская разведка, это произошло в населенном пункте Новая Таволженко.
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