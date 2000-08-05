Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (08.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Самая масштабная атака дронами на столицу врагу не удалась. В Киевскую область летели 35 Шахедов, и все уничтожили силы ПВО. 30 из них – собственно над столицей.
- Содрогалась этой ночью от террористической атаки врага и Одесская область. Россияне выпустили 8 ракет Х-22 с территории временно оккупированного Крыма.
- Ночью российские войска обстреляли один из краматорских промышленных районов. По городу выпустили сразу шесть ракет. К счастью, обошлось без жертв.
- Польша уже поставила Украине 10 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил польский Министр обороны Мариуш Блащак.
- Авдеевка, Дружковка, Курахово, Часов Яр, Нью-Йорк и Бахмут – эти города россияне превращают в руины. На протяжении суток, только по данным правоохранителей, оккупанты совершили почти два десятка военных преступлений. И это то, что удалось зафиксировать.
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