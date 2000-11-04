Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (11.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Самые ожесточенные бои сейчас ведутся именно на Донбассе. Несмотря на значительные потери, враг пытается наступать на Лиманском, Бахмутском Авдеевском и Марьинском направлениях.

– Россияне активно обстреливают тыловые города и намеренно целят по жилым кварталам.

— Бесспорный приоритет президента Украины и всей власти – это борьба за каждого плененного россиянами украинца. Накануне удалось вернуть домой еще 100 наших героев: 20 женщин и 80 мужчин.

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