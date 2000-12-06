Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (12.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Сегодня после обеда россияне ударили авиабомбами по городку Орехов на Запорожье;
— На оккупированной части Херсонщины ситуация крайне тяжелая – россияне бросили всех на произвол судьбы;
— Как выживает авиационная отрасль Украины и при каких условиях реально хотя бы частично восстановить полеты.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.