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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (12.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня после обеда россияне ударили авиабомбами по городку Орехов на Запорожье;

— На оккупированной части Херсонщины ситуация крайне тяжелая – россияне бросили всех на произвол судьбы;

— Как выживает авиационная отрасль Украины и при каких условиях реально хотя бы частично восстановить полеты.

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