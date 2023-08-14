Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (14.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Наши воины отбили у врага три квадратных километра на Бахмутском направлении – Маляр.

— По данным Генштаба, российские войска сегодня нанесли 12 ракетных и почти 70 авиационных ударов.

— Президент Зеленский побывал сегодня на Донетчине, пообщался с командирами воюющих на этом направлении подразделений.

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