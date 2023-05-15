Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 20:00 (15.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Рим, Берлин, Париж, Лондон – президент Зеленский совершает первое крупное европейское турне с начала вторжения, заручаясь военной поддержкой Запада.

— Выборы в Турции: действующему президенту Эрдогану не хватило меньше процента голосов до 50%, поэтому все решит второй тур в конце мая.

— Сопротивление на временно оккупированных территориях усиливают хакеры-волонтеры – это они определяют имена и адреса предателей и колоборанов.

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