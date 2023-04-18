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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 20:00 (17.04.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • В Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как две Австрии. На примере Херсонщины из-за минной опасности посевную начали только 40 предприятий.
  • Увеличатся ли в Украине тарифы на электроэнергию после сложной зимы и российских атак на энергосистему? Об этом робко заговорили еще в феврале, но конкретных решений до сих пор нет.
  • Польша не устает помогать Украине и ее гражданам уже больше года полномасштабной войны. По инициативе Team Krakow dla Ukrainy, созданной тремя поляками еще 26 февраля 2022 года, 90% собранных вещей и продуктов отправляют в Украину, остальные — отдают центрам и приютам для беженцев в Кракове. В общей сложности, за время существования им удалось передать в Украину более 200 тонн гуманитарной помощи и организовать эвакуационные выезды для людей из Харькова, Николаева и даже Донецкой области.

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