Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 20:00 (17.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- В Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как две Австрии. На примере Херсонщины из-за минной опасности посевную начали только 40 предприятий.
- Увеличатся ли в Украине тарифы на электроэнергию после сложной зимы и российских атак на энергосистему? Об этом робко заговорили еще в феврале, но конкретных решений до сих пор нет.
- Польша не устает помогать Украине и ее гражданам уже больше года полномасштабной войны. По инициативе Team Krakow dla Ukrainy, созданной тремя поляками еще 26 февраля 2022 года, 90% собранных вещей и продуктов отправляют в Украину, остальные — отдают центрам и приютам для беженцев в Кракове. В общей сложности, за время существования им удалось передать в Украину более 200 тонн гуманитарной помощи и организовать эвакуационные выезды для людей из Харькова, Николаева и даже Донецкой области.
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