Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (17.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 2 человека погибли, 10 – ранены в результате вражеского обстрела центра города Белополье на Сумщине.

— К вечеру оккупанты ударили по селу Кондрашовка – это Купянский район Харьковщины. Загорелся частный жилой дом.

— После подрыва Керченского моста Россия объявила, что не будет продлевать действие “зернового соглашения”, у которого как раз сегодня истек срок действия.

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