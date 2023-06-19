Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (19.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В течение двух недель на Бердянском и Мелитопольском направлениях Силы обороны освободили уже 8 населенных пунктов.

— У президента Владимира Зеленского и британского премьера Риши Сунака состоялся телефонный разговор. Речь шла о необходимости гарантий безопасности для Украины и усилении санкций против России за агрессию.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.