Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (21.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— За двое суток россияне нанесли 172 удара по Запорожской области. В результате двое погибших и четверо раненых.
— Российские оккупанты на Лиманском и Купянском направлениях понесли значительные потери.
– Греки готовы тренировать наших бойцов на самолетах F-16.
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