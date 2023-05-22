Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 20:00 (22.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Эсманская громада на Сумщине ежедневно попадает в оперативные сводки. Русские бьют по ней из разного оружия.
— Украина продолжает активную подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом Владимир Зеленский рассказалл в очередном обращении.
— В апреле Польша пошла на уступки нам и существенно упростила экспорт дронов в Украину. Новая система только что заработала.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины