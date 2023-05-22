Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 20:00 (22.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Эсманская громада на Сумщине ежедневно попадает в оперативные сводки. Русские бьют по ней из разного оружия.

— Украина продолжает активную подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом Владимир Зеленский рассказалл в очередном обращении.

— В апреле Польша пошла на уступки нам и существенно упростила экспорт дронов в Украину. Новая система только что заработала.

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