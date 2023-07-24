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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (24.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На фронте ситуация напряженная. Основные бои идут на Донетчине и на границе Харьковской и Луганской областей.

— В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО, которая проведет предварительную оценку ущерба, нанесенного объектам культуры российскими оккупантами.

– В Украине стартовал второй этап программы Є-відновлення

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