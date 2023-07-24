Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (24.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На фронте ситуация напряженная. Основные бои идут на Донетчине и на границе Харьковской и Луганской областей.
— В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО, которая проведет предварительную оценку ущерба, нанесенного объектам культуры российскими оккупантами.
– В Украине стартовал второй этап программы Є-відновлення
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