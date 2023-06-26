Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Глава украинской разведки Кирилл Буданов накануне сообщил тревожную новость. По его словам, план теракта на Запорожской АЭС был полностью разработан и утвержден.

— Правительство Дании объявило о начале обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны.

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