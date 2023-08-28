Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (28.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 28 августа власти объявят об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области.

– В Херсоне местная жительница в течение месяца наводила на город российские Грады и Шахеды.

– Украина расторгла с представителями УПЦ МП договор об аренде Киево-Печерской лавры. Прошло уже пять месяцев, но они до сих пор не хотят покидать территорию заповедника.

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