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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (29.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Санкции против Ирана сроком на 50 лет по инициативе Президента Зеленского ввела Верховная Рада Украины. “За” проголосовали 328 депутатов.

— Бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла еще на месяц оставят под домашним арестом, он будет и дальше носить электронный браслет.

– Верховная Рада сегодня поддержала идею Президента и проголосовала за отказ от празднования 9 мая, как это делает Россия, которая превратила этот день в парад путинского “победобесия”.

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