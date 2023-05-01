Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (01.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Российские военные массово уезжают из Беларуси. По данным пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, на территории страны остается чуть менее 3 тыс. росармейцев.

– Бывшие американские военные привозят в Украину средства защиты, транспорт и проводят тренинги для украинских защитников. Благотворительная организация Spirit of America, многие представители которой военные в отставке, помогают украинской армии с 2014 года.

– Из-за обстрелов российских террористов в Херсоне ранены двое мирных людей. Об этом сообщили в городской военной администрации.

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