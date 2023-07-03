Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россия бросила на восток Украины более 180 тысяч военных. Больше всего – на Лимано-Купянском направлении.

– Впервые за более года Россия нанесла удар по областному центру Сумщины. Атаковали город четыре дрона-камикадзе. Шахеды попали в админздание и две многоэтажки в центре Сум. Из-под завалов извлекли тела двух человек. Еще 19 — ранены.

– Сегодня в Гааге начал работу Международный центр по расследованию преступлений агрессии России против Украины. Организация будет собирать доказательства и документировать преступления окупантов.

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