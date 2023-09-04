Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (04.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– ВСУ удалось повредить основные мосты на временно оккупированном Юге страны, которыми россияне опрокидывали технику и боеприпасы на фронт.
– В Румынии упали российские дроны, которые ночью атаковали Одесщину.
— Россия не готова возобновить зерновое соглашение, которое сорвала в июле.
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