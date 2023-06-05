Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (05.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Главы районов столицы призвали мэра Виталия Кличко отказаться от совмещения должностей мэра и главы Киевской городской администрации.

— 20 грузовиков с ранеными оккупантами доставили накануне в здание школы во временно оккупированном населенном пункте Сватовского района Луганской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

— Сегодня в Киеве простились с 9-летней Викой и ее мамой Олей, погибшими 1 июня в результате российской ракетной атаки.

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