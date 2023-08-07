Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (07.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Вечером россияне нанесли удар ракетой по многоэтажке в Покровске. На сегодняшний день известно о 18 раненых и 5 погибших.

— За прошедшую неделю ВСУ добились тактических успехов в районе сел Малая Токмачка и Роботино в Запорожской области.

— Парламентарии Бундестага позволят немецкому правительству передать Украине ракеты Таурус.

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