Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (08.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ночная атака дронами не нанесла вреда энергетической инфраструктуре. Впрочем, из-за артобстрелов вдоль линии фронта есть повреждения в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. И в регионах приграничья: в Сумской и Черниговской областях. Об этом заявили в Укрэнерго.

– Президент провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Владимир Зеленский рассказал о последствиях вражеских атак и их преодолении.

– Россияне устроили искандерами по Павлоградскому району Днепропетровщины. Ракетный удар российские террористы нанесли сегодня посреди белого дня. Дважды попали по Межирицкой общине. К счастью, обошлось без жертв.

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