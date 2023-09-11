Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 21:30 (11.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Из-за обстрела поселка Белозерка в Херсонской области пострадали двое мужчин.
— В румынском городе Констанца стартовали международные тренировки по минной безопасности.
— СБУ задержала в Киеве военного-оборотня, готовившего новые удары по столичным ТЭЦ.
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