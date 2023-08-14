Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (14.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По данным Генштаба, российские войска сегодня нанесли 12 ракетных и почти 70 авиационных ударов.

— Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как минувшей ночью в Одесской области наши подразделения ПВО сбивали российские ракеты и Шахеды.

— Экс-генерал СБУ Валерий Шайтанов получил 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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