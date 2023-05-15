Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (15.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Уже второй год помогают маленьким украинцам морально выдержать потери волонтеры реабилитационного лагеря Gen.Camp. Они создали интенсивную программу психологической реабилитации, проводимую в специально организованном лагере на Прикарпатье.
— Несмотря на яростное сопротивление врага, украинские войска продвигаются на бахмутском направлении, — заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
— В Черкасской области 8 лет тюрьмы грозит тиктокеру, который сливал в соцсеть расположение Сил обороны.
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