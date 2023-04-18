Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (17.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- 42-летний мужчина пострадал в результате очередных российских обстрелов Никополя на Днепропетровщине. Сейчас он в больнице с осколочными ранениями.
- Украина ведет битву за свою свободу и существование. Сегодня нам активно помогают страны Запада, и мы глубоко благодарны им. Но в то же время помним, что войны можно было бы вообще избежать, если бы в свое время наши иностранные партнеры сдержали свои обещания, в частности, о гарантиях Будапештского меморандума.
- В четырех областях Украины объявили самый высокий “красный” уровень стихийной опасности. Спасатели предупреждают о росте уровня воды в реках, в частности, в Черкасской и Волынской областях.
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