Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (19.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На востоке сейчас сложная ситуация, заявили в Минобороны. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у украинских защитников.
— Число погибших в результате российского теракта на Каховский ГЭС на правобережье возросло до 18, сообщают в МВД. 14 из них утонули, 4 – скончались от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести официально 31, среди них двое детей.
— Пожилой мужчина получил ранения в результате сегодняшнего обстрела россиянами Никополя на Днепропетровщине.
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